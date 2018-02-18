НХЛ осудила расистские выкрики болельщиков в адрес хоккеиста "Вашингтона"

ТАСС, 18 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) осудила расистские выкрики со стороны болельщиков команды "Чикаго" в адрес хоккеиста "Вашингтона" Деванте Смита-Пелли. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.

В ночь на 18 февраля "Чикаго" на своей площадке обыграл "Вашингтон" (7:1). В середине третьего периода Смит-Пелли, сидя на скамейке штрафников, вступил в словесную перепалку с болельщиками, которые скандировали "баскетбол", намекая на афроамериканское происхождение игрока. Один из судей обратил на это внимание, вызвал охрану, в итоге болельщиков выгнали с матча.

"Национальная хоккейная лига осуждает это неприемлемое поведение. Лига полностью поддерживает действия, предпринятые сотрудниками арены "Юнайтед-центр" для удаления правонарушителей, и будет ожидать такой же ответ на любое подобное поведение на каждой из наших арен", - заявил комиссар НХЛ Гэри Бетмэн.

Ранее "Чикаго" принес извинения Смиту-Пелли за поведение своих болельщиков.