"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Рочдейлом" в матче 1/8 финала Кубка Англии

ТАСС, 18 февраля. "Тоттенхэм" в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграл вничью с "Рочдейлом" со счетом 2:2.

В составе "Тоттенхэма" голы забили Лукас Моура (59-я минута), для которого этот гол стал дебютным в составе команды после перехода из французского ПСЖ, и Гарри Кейн (88). За "Рочдейл" отличились Иэн Хендерсон (45) и Стивен Дэвис, сравнявший счет в добавленное ко второму тайму время.

В турнире в случае ничьей назначается переигровка матча, дата встречи будет объявлена позднее.

Действующим победителем турнира является лондонский "Арсенал", которому также принадлежит рекорд по количеству завоеванных трофеев в Кубке Англии - 13.

В четвертьфинале турнира 17 марта победитель матча "Тоттенхэм" - "Рочдейл" сыграет с победителем встречи "Шеффилд Уэнсдей" - "Суонси". Финал 137-го розыгрыша Кубка Англии по футболу пройдет 19 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.