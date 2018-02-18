Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Рочдейлом" в матче 1/8 финала Кубка Англии

Спорт
18 февраля, 22:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

В турнире в случае ничьей назначается переигровка матча, дата встречи будет объявлена позднее

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 февраля. "Тоттенхэм" в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграл вничью с "Рочдейлом" со счетом 2:2.

В составе "Тоттенхэма" голы забили Лукас Моура (59-я минута), для которого этот гол стал дебютным в составе команды после перехода из французского ПСЖ, и Гарри Кейн (88). За "Рочдейл" отличились Иэн Хендерсон (45) и Стивен Дэвис, сравнявший счет в добавленное ко второму тайму время.

В турнире в случае ничьей назначается переигровка матча, дата встречи будет объявлена позднее.

Действующим победителем турнира является лондонский "Арсенал", которому также принадлежит рекорд по количеству завоеванных трофеев в Кубке Англии - 13.

В четвертьфинале турнира 17 марта победитель матча "Тоттенхэм" - "Рочдейл" сыграет с победителем встречи "Шеффилд Уэнсдей" - "Суонси". Финал 137-го розыгрыша Кубка Англии по футболу пройдет 19 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК не будет принимать скоропалительных решений в отношении спортсменов РФ
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Определились возможные соперники российских хоккеистов в четвертьфинале Олимпиады
4
Курашов: судьи помешали фристайлисту Бурову побороться за золото Олимпиады
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
СМИ: "ядерный чемоданчик" Трампа стал причиной стычки во время его визита в Китай
7
Боброва и Соловьев стали шестыми в короткой программе в танцах на льду на Олимпиаде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама