Российские хоккеистки сыграют с канадками в полуфинале олимпийского турнира

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Три комплекта медалей будет разыграно в понедельник на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Определятся олимпийские чемпионы в бобслее, конькобежном спорте и прыжках на лыжах с трамплина, российские хоккеистки проведут полуфинальный матч с соперницами из Канады.

В 15:10 мск женская команда олимпийских атлетов из России в полуфинале хоккейного турнира встретится с одним из главных фаворитов - сборной Канады. Канадки выиграли золотые медали на четырех последних Олимпиадах, победив также на 10 чемпионатах мира. На всех пяти Олимпиадах и всех чемпионатах мира с 1990 года канадская сборная выступала в финале, оспаривая золотые медали с американками.

В Пхёнчхане сборная Канады выиграла все три матча в сильнейшей группе А, в том числе и у россиянок - 5:0. Для команды Алексея Чистякова выход в полуфинал стал большим успехом, ведь ранее российские хоккеистки до этой стадии на олимпийских турнирах не добирались, хотя трижды выигрывали медали чемпионатов мира. Даже в случае поражения в полуфинале и матче за третье место россиянки покажут свой лучший результат в истории Олимпийских игр.

По словам Чистякова, над его подопечными не довлеет результат, потому они могут показать свой лучший хоккей.

В 06:10 мск в другом полуфинале сыграют команды США и Финляндии. Американки выиграли четыре предыдущих чемпионата мира, тогда как финская сборная год назад стала третьей. В групповом турнире сборная США победила финок со счетом 3:1.

Танцевальные дуэты покажут короткую программу

В 04:00 мск стартуют соревнования танцевальных дуэтов в фигурном катании - участникам предстоит исполнить короткий танец. На старт выйдут 24 дуэта, среди них олимпийские чемпионы 2014 года в командном турнире российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Главные фавориты в этом виде программы - чемпионы мира канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, которые выиграли Олимпийские игры 2010 года в Ванкувере, а четыре года назад в Сочи стали вторыми. При этом канадский дуэт уступил в финале Гран-при нынешнего сезона чемпионам мира 2015 и 2016 годов и чемпионам Европы 2018 года французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

В этом виде программы стартует еще один российский танцевальный дуэт - Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Бронзовые призеры январского чемпионата Европы в Москве Александра Степанова и Иван Букин не выступят в Пхёнчхане, так как партнер не получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на Олимпиаду.

Очередные два матча проведут российские керлингистки команды Виктории Моисеевой. В 03:05 мск они сыграют с соперницами из Швейцарии, в 14:05 мск - с датчанками. Российские керлингистки смогли выиграть лишь раз при четырех поражениях и делят 8-10-е места с соперницами по ближайшим матчам. Пять побед на турнире одержали шведки, по четыре победы у команд Японии и Южной Кореи, по три - Китая и Великобритании.

По итогам однокругового турнира среди 10 участников четыре лучшие команды выходят в полуфинал.

500 метров без Кулижникова

В 14:53 мск стартуют забеги на 500 м в конькобежном спорте у мужчин. В этом виде мировым рекордсменом является россиянин Павел Кулижников, однако он не был приглашен МОК для участия в Играх в Пхёнчхане - как и еще один российский спринтер Руслан Мурашов, который в декабре победил на 500-метровке на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

В этом виде в нынешнем кубковом сезоне первыми становились сразу восемь конькобежцев, при этом норвежец Ховард Лорентцен сделал это трижды. На январском чемпионате Европы в Коломне на спринтерской дистанции победил Роналд Мюлдер из Нидерландов, чей брат-близнец Михел Мюлдер стал олимпийским чемпионом Сочи в этом виде.

В 14:00 мск пройдет четвертьфинал в женской командной гонке преследования, где на старт выйдут команды Германии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, США, Южной Кореи и Японии. Четыре лучшие команды выходят в полуфинал, финальные соревнования в этом виде пройдут 21 февраля.

В бобслее пройдут решающие третья и четвертая попытки у мужчин в двойках, соревнования запланированы на 14:15 и 16:00 мск. Накануне состоялись два первых заезда, лучший российский экипаж Алексея Стульнева и Василия Кондратенко занимает 20-е место, тогда как Максим Андрианов и Юрий Селихов расположились на 29-й позиции.

Лидируют немцы Нико Вальтер и Кристиан Позер, которые на 10 сотых секунды опережают канадцев Джастина Криппса и Александера Копакса. На третьем месте идет еще один экипаж из Германии - Йоханнес Лохнер и Кристофер Вебер.

У прыгунов - командный турнир

В 15:30 мск стартует мужской командный турнир в прыжках на лыжах, в этом виде программы участвуют 12 сборных, в том числе и команда олимпийских атлетов из России, которую представляют Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров и Евгений Климов. В личных стартах Олимпиады в Пхёнчхане на среднем и большом трамплинах россиянам не удалось попасть в число 20 лучших.

В командном турнире прыгунов также выступят сборные Австрии, Германии, Италии, Норвегии, Польши, Словении, США, Финляндии, Чехии, Южной Кореи и Японии.

Первый олимпийский биг-эйр

В 04:00 мск пройдет квалификация в дисциплине сноуборда биг-эйр, которая дебютирует в программе Олимпийских игр. На старт выйдут женщины, в числе 26 участниц - 19-летняя россиянка Софья Федорова, которая в Пхёнчхане заняла восьмое место в слоупстайле. В активе Федоровой также четвертое место в биг-эйре на ноябрьском этапе Кубка мира в Пекине.

В соревнованиях по биг-эйру в основном выступают спортсменки, практикующие и слоупстайл, в том числе и двукратная олимпийская чемпионка в этом виде сноуборда американка Джеми Андерсон. По итогам кубкового сезона в биг-эйре фаворитами являются чемпионка мира Анна Гассер из Австрии и японка Мияби Оницука.

Соревнования по биг-эйру проводятся на специальном большом трамплине, спортсмены совершают прыжки, выполняя в полете различные трюки, которые, как и приземление, оцениваются судьями. Квалификация состоит из двух частей, в каждой спортсмены выполняют по две попытки. По шесть лучших участников в каждой части квалификации выходят в финал.

Медали в женском биг-эйре будут разыграны 23 февраля.

Во фристайле пройдет квалификация в хафпайпе, где среди 24 участниц - 17-летняя россиянка Валерия Демидова, которая в нынешнем сезоне смогла занять третье место на этапе Кубка мира в китайском Сикрет-Гардене. По итогам лучшего результата в двух квалификационных попытках 12 спортсменок выйдут в финал, который в этом виде пройдет во вторник.

На Играх в Пхёнчхане на счету команды олимпийских атлетов из России 11 медалей - три серебряные и восемь бронзовых. Серебро завоевали фигуристы в командном турнире, Никита Трегубов (скелетон) и мужская лыжная эстафетная команда. Бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой (керлинг, дабл-микст), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км), Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м), женской лыжной эстафетной команды и Ильи Бурова (фристайл, акробатика).