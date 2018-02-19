Форвард "Нью-Джерси" Вуд дисквалифицирован на два матча НХЛ за грубый толчок Наместникова

ТАСС, 19 февраля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Майлз Вуд дисквалифицирован на два матча регулярного чемпионата лиги за грубый силовой прием против российского нападающего "Тампы" Владислава Наместникова. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Встреча между командами прошла в воскресенье и завершилась победой "Нью-Джерси" со счетом 4:3. В одном из игровых эпизодов Вуд грубо толкнул россиянина в борт, после чего подрался с игроком "Тампы" Андреем Шустром.

В следующем матче НХЛ "Нью-Джерси" 21 февраля примет "Коламбус".