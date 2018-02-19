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Футбольный матч в Бразилии был прерван из-за удаления девяти игроков

Спорт
19 февраля, 3:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

В матче чемпионата бразильского штата в составе одной из команд осталось менее семи футболистов, судья был вынужден остановить встречу

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ТАСС, 19 февраля. Игра чемпионата штата Баия (Бразилия) по футболу между клубами "Виктория" и "Баия" не был доигран из-за того, что девять игроков команд были удалены с поля. Об этом сообщает Reuters.

Встреча между командами проходила в воскресенье, после первого тайма "Виктория" вела в счете - 1:0. После перерыва "Баия" сравняла счет, после чего на поле началась драка, в результате которой судья удалил трех футболистов "Баии" и двух - "Виктории", позднее арбитр принял решение наказать удалением еще по одному игроку из каждого клуба.

В конце второго тайма еще двое игроков "Виктории" получили удаления, после чего в составе этой команды на поле осталось шесть футболистов. По правилам, матч не может продолжаться, если в составе одной из команд менее семи игроков.

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