Российские керлингистки проиграли команде Швейцарии в матче предварительного раунда ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки уступили сборной Швейцарии со счетом 2:11 в шестом матче предварительного раунда Олимпийских игр в Пхёнчхане.

За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

На предварительном этапе россиянки проиграли пятый матч при одной победе. В других встречах канадки одержали победу над японками (8:3), американки - над датчанками (7:6), команда Южной Кореи - над шведками (7:6). Сборная Южной Кореи лидирует в турнирной таблице вместе со шведками (по 5 побед), на третьем месте находится команда Японии (4). Команда олимпийских атлетов из России делит девятое место с датчанками (1).

В следующем матче россиянки в понедельник сыграют с командой Дании, начало в 14:05 мск.

В женском турнире по керлингу 10 команд играют друг с другом в однокруговом раунде, четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Финал пройдет 25 февраля.