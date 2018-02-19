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Российские керлингистки проиграли команде Швейцарии в матче предварительного раунда ОИ

Спорт
19 февраля, 5:03 дата обновления: 19 февраля, 6:28 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 19, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 11:2 в пользу швейцарок

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки уступили сборной Швейцарии со счетом 2:11 в шестом матче предварительного раунда Олимпийских игр в Пхёнчхане.

За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

На предварительном этапе россиянки проиграли пятый матч при одной победе. В других встречах канадки одержали победу над японками (8:3), американки - над датчанками (7:6), команда Южной Кореи - над шведками (7:6). Сборная Южной Кореи лидирует в турнирной таблице вместе со шведками (по 5 побед), на третьем месте находится команда Японии (4). Команда олимпийских атлетов из России делит девятое место с датчанками (1).

В следующем матче россиянки в понедельник сыграют с командой Дании, начало в 14:05 мск.

В женском турнире по керлингу 10 команд играют друг с другом в однокруговом раунде, четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Финал пройдет 25 февраля.

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