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Российские фигуристы Загорски и Гурейро остались довольны своим прокатом на ОИ

Спорт
19 февраля, 5:19 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 19, февраля. /ТАСС

Загорски посетовала на сложное расписание Игр

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Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Российским фигуристам Тиффани Загорски и Джонатану Гурейро удалось выполнить все запланированные элементы во время короткого танца на Олимпийских играх. Об этом они рассказали журналистам после проката.

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"Мы довольны своим прокатом, получилось, что хотели. Мы правильно настроились. Мы ждали Игр, мечтали о них. Делать ошибки на Олимпиаде было бы глупо", - сказал Гурейро.

"Обычно после проката короткой хочется прийти и сесть. А сейчас продышались, полны сил", - добавил он.

Произвольную программу дуэты представят во вторник. "Расписание сложное, но это такие соревнования", - отметила Загорски. Дуэт в субботу прилетел из Японии, где в течение недели фигуристы проводили сборы. "Я бы еще на хоккей сходил", - сказал Гурейро. Загорски, в свою очередь, отметила, что хотела бы посетить соревнования по горнолыжному спорту.

В соревнованиях участвует еще один российский дуэт - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

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