Российские фигуристы Загорски и Гурейро остались довольны своим прокатом на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Российским фигуристам Тиффани Загорски и Джонатану Гурейро удалось выполнить все запланированные элементы во время короткого танца на Олимпийских играх. Об этом они рассказали журналистам после проката.

"Мы довольны своим прокатом, получилось, что хотели. Мы правильно настроились. Мы ждали Игр, мечтали о них. Делать ошибки на Олимпиаде было бы глупо", - сказал Гурейро.

"Обычно после проката короткой хочется прийти и сесть. А сейчас продышались, полны сил", - добавил он.

Произвольную программу дуэты представят во вторник. "Расписание сложное, но это такие соревнования", - отметила Загорски. Дуэт в субботу прилетел из Японии, где в течение недели фигуристы проводили сборы. "Я бы еще на хоккей сходил", - сказал Гурейро. Загорски, в свою очередь, отметила, что хотела бы посетить соревнования по горнолыжному спорту.

В соревнованиях участвует еще один российский дуэт - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.