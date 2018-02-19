Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МОК проведет независимое расследование допингового случая с российским спортсменом

Спорт
19 февраля, 5:39 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 19, февраля. /ТАСС

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс не подтвердил, что кто-либо из российских атлетов вернул аккредитацию на Игры и покинул Олимпийскую деревню

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) проведет независимое расследование по поводу положительной допинг- пробы российского спортсмена на Олимпиаде. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Смотрите также

Один из российских участников ОИ-2018 подозревается в нарушении антидопинговых правил

Свищев: официального подтверждения положительной допинг-пробы Крушельницкого нет

Ранее пресс-атташе команды олимпийских атлетов из России Константин Выборнов заявил, что один из российских спортсменов подозревается в нарушении антидопинговых правил. В воскресенье радиостанция "Спорт FM" сообщила, что допинг- проба, взятая у керлингиста Александра Крушельницкого, дала положительный результат на мельдоний. Крушельницкий является бронзовым призером Игр в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой, вскрытие допинг-пробы "Б" атлета состоится в понедельник.

"Мы отмечаем, что из российской делегации поступило заявление относительно одного спортсмена, - сказал Адамс. - По данному случаю будет произведено независимое расследование. Для нас все это неприятно, если подтвердится, что обвинения были оправданными и спортсмена действительно поймали на допинге, будет досадно. Но это в очередной раз подчеркивает нашу антидопинговую работу, если будет получено подтверждение, то мы учтем и этот момент, и работу комиссии Николь Хевертц, и мнение группы по реализации решений, 24 февраля они отчитаются перед МОК, но сейчас в этом моменте очень много вопросов".

Адамс не подтвердил, что кто-либо из российских спортсменов вернул аккредитацию на Игры и покинул Олимпийскую деревню.

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации. В связи с этим российские спортсмены выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Олимпиада завершится 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК не будет принимать скоропалительных решений в отношении спортсменов РФ
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Определились возможные соперники российских хоккеистов в четвертьфинале Олимпиады
4
Курашов: судьи помешали фристайлисту Бурову побороться за золото Олимпиады
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
СМИ: "ядерный чемоданчик" Трампа стал причиной стычки во время его визита в Китай
7
Боброва и Соловьев стали шестыми в короткой программе в танцах на льду на Олимпиаде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама