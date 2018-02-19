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Тренер сборной Канады: российские хоккеистки стали гораздо опытнее, чем в начале ОИ

Спорт
19 февраля, 5:56 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Команды олимпийских атлетов из России и Канады сыграют в полуфинале Олимпиады в понедельник

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеистки выйдут на полуфинальный матч Олимпийских игр с командой Канады более подготовленными по сравнению со встречей с этим же соперником на предварительном этапе. Такое мнение ТАСС высказал помощник главного тренера сборной Канады Дуэйн Гиливойчак.

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Российские хоккеистки впервые в истории сыграют в полуфинале Олимпиады

Команды олимпийских атлетов из России и Канады встретятся в понедельник, начало матча в 15:10 мск. На предварительной стадии канадки победили россиянок со счетом 5:0.

"Мы уверены, что соперник очень хорошо подготовился к этой игре, у них на лед выйдет мастеровитая команда. С момента первой игры у русских уже накопилось достаточно опыта, и мы к этому будем готовы", - сказал Гиливойчак.

В четвертьфинале россиянки обыграли команду Швейцарии со счетом 6:2. После матча российские хоккеистки отметили, что их завели слова Ильи Ковальчука о том, что "женский хоккей - это не совсем то".

"Хоккей в Канаде невероятно популярен как среди мужчин, так и среди женщин. Мы поддерживаем мужскую команду и получаем невероятную поддержку от хоккеистов по отношению к нашим игрокам. Для всех нас огромная честь носить свитер сборной Канады", - прокомментировал специалист.

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