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МОК не будет принимать скоропалительных решений в отношении спортсменов РФ

Спорт
19 февраля, 6:08 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 19, февраля. /ТАСС

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс не уточнил, пройдут ли олимпийские атлеты из России на церемонии закрытия под национальным флагом и в национальной форме

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Пункт допинг-контроля в Олимпийской деревне в Пхёнчхане

Пункт допинг-контроля в Олимпийской деревне в Пхёнчхане

© Альберт Стародубцев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет делать скоропалительных выводов по всем российским спортсменам из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на Играх в отношении одного представителя команды олимпийских атлетов из России. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

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В воскресенье пресс-атташе команды олимпийских атлетов из России Константин Выборнов заявил, что один из российских спортсменов подозревается в нарушении антидопинговых правил. Ранее радиостанция "Спорт FM" сообщила, что допинг-проба, взятая у керлингиста Александра Крушельницкого, дала положительный результат на мельдоний. Вскрытие допинг-пробы "Б" керлингиста состоится в понедельник.

"Пройдут ли олимпийские атлеты из России на церемонии закрытия под национальным флагом и в национальной форме - пока это открытый вопрос, - сказал Адамс. - Но мы не готовы к скоропалительным решениям в отношении российских спортсменов. Я не специалист по допингу, но я исхожу из того, что если проба "Б" будет отрицательной, могла быть допущена ошибка при проверке или еще где-то. Я думаю, что к концу дня результаты пробы "Б" могут появиться, но все зависит от загруженности лаборатории".

"Этот случай связан только с одним спортсменом, я призываю вас не распространять это на всех российских спортсменов. Решение по участию олимпийских атлетов из России было принято до Игр, пока его никто не отменял", - отметил директор по коммуникациям МОК.

Крушельницкий является бронзовым призером Игр в дабл- миксте вместе с Анастасией Брызгаловой.

Членство Олимпийского комитета России в МОК было приостановлено в декабре прошлого года, в связи с этим российские спортсмены выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Ранее глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков сообщил о том, что 24 февраля будет принято решение о том, пройдут ли российские спортсмены на церемонии закрытия Игр под национальным флагом. Церемония закрытия Олимпиады состоится 25 февраля.

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