Моисеева: российские керлингистки не смогли приспособиться ко льду в матче со швейцарками

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Российским керлингисткам не удалось приспособиться ко льду в матче предварительного раунда Олимпийских игр в Пхёнчхане со сборной Швейцарии. Такое мнение журналистам высказала скип команды Виктория Моисеева.

В понедельник российские керлингистки уступили сборной Швейцарии со счетом 2:11 в шестом матче предварительного раунда Олимпийских игр в Пхёнчхане. На предварительном этапе россиянки проиграли пятый матч. Единственную победу команда олимпийских атлетов из России одержала над китаянками.

"Сегодняшняя игра очень отличается от проигранных ранее, - считает Моисеева. - Во всех матчах, кроме первого, мы уступали в экстра-эндах, показывая хорошую игру. В этих встречах нам не повезло, но сегодня мы вообще не поняли лед, также не удалось приспособиться к камням, которые были заточены накануне. Рисковали, пытались взять как можно больше очков за энд, но в итоге закапывали себя еще глубже".

"Если мы не выходим после матча в слезах, это не значит, что нам не тяжело. В каждом проигранном матче были свои тонкости, которые помешали нам выиграть. Четких компонентов, которые не задались, я назвать не могу", - сказала игрок олимпийских атлетов из России Ульяна Васильева.

В женском турнире по керлингу 10 команд играют друг с другом в однокруговом раунде, четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Финал пройдет 25 февраля.