Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Скип женской команды по керлингу на Олимпиаде Виктория Моисеева считает неправдоподобной версию, согласно которой мельдоний Александру Крушельницкому подсыпал кто-то из окружения спортсмена. Такое мнение спортсменка высказала журналистам.

Ранее пресс-атташе команды олимпийских атлетов из России Константин Выборнов заявил, что один из российских спортсменов подозревается в нарушении антидопинговых правил. В воскресенье радиостанция "Спорт FM" сообщила, что допинг- проба, взятая у керлингиста Александра Крушельницкого, дала положительный результат на мельдоний. Крушельницкий является бронзовым призером Игр в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой.

"Невозможно поверить, что кто-то мог подсыпать ему допинг. Мы все очень близки. Для меня невероятно, что кто- то может спокойно спать по ночам, испортив жизнь не только одному человеку, но и большому количеству людей. Завистники у людей, наверное, есть всегда, но я не могу поверить в эту версию", - сказала Моисеева.

"Мы всегда думали, что у нас такой вид спорта, в котором не может быть подобных скандалов, - продолжила спортсменка. - Не понимаю, для чего в этом виде спорта использовать допинг. Мы были шокированы, надеемся, что это была какая-то ошибка, никто в здравом уме не будет принимать мельдоний перед Олимпиадой, а тем более когда несколько лет назад с этим препаратом был скандал. Они хорошо играли весь сезон и допинг им не нужен".

"Это был матч в карьере, когда я не могла убрать мысли перед игрой (поражение от швейцарок - прим. ТАСС). Это, конечно, катастрофа, если нам не вернут флаг в конце Олимпиады, если это будет на протяжении следующих Игр, то это перевернет спорт в стране, об этом страшно думать. Не думаю, что есть какие-то слова, чтобы сейчас утешить Брызгалову и Крушельницкого. Мы все гордимся их успехами и медалью", - заключила Моисеева.

Ранее МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации. В связи с этим российские спортсмены выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.