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Фигуристки Медведева и Загитова вернулись на ОИ из Японии и провели тренировку

Спорт
19 февраля, 6:29 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 19, февраля. /ТАСС

Также к команде олимпийских атлетов из России присоединилась Мария Сотскова

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Серебряные призеры командного турнира Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова вернулись в столицу Игр из Японии. В понедельник спортсменки провели на ледовой арене в Канныне очередную тренировку, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Также к команде олимпийских атлетов из России присоединилась Мария Сотскова, которая в командном турнире участия не принимала.

В командном турнире Медведева выиграла короткую программу, а Загитова - произвольную. Сразу после завершения турнира спортсменки отправились в Ниигату. Они вернулись на Олимпиаду вечером в воскресенье.

Короткую программу в индивидуальном турнире женщины продемонстрируют 21 февраля, произвольную - 23 февраля.

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