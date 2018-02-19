Фигуристки Медведева и Загитова вернулись на ОИ из Японии и провели тренировку

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Серебряные призеры командного турнира Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова вернулись в столицу Игр из Японии. В понедельник спортсменки провели на ледовой арене в Канныне очередную тренировку, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Также к команде олимпийских атлетов из России присоединилась Мария Сотскова, которая в командном турнире участия не принимала.

В командном турнире Медведева выиграла короткую программу, а Загитова - произвольную. Сразу после завершения турнира спортсменки отправились в Ниигату. Они вернулись на Олимпиаду вечером в воскресенье.

Короткую программу в индивидуальном турнире женщины продемонстрируют 21 февраля, произвольную - 23 февраля.