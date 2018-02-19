Роджер Федерер стал самым возрастным лидером рейтинга ATP в истории

ТАСС, 19 февраля. Швейцарец Роджер Федерер возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он стал самым возрастным лидером рейтинга в истории. Об этом сообщает пресс-служба ATP.
18 февраля Федерер выиграл турнир ATP в Роттердаме, однако первое место в рейтинге ему гарантировал уже выход в полуфинал этих соревнований. Швейцарец возглавил рейтинг (впервые с 2012 года) в возрасте 36 лет и 6 месяцев. До этого самым возрастным теннисистом, возглавлявшим рейтинг, являлся американец Андре Агасси. Он занял первую строчку в 2003 году в возрасте 33 лет.
Федерер впервые возглавил рейтинг в 2004 году и в общей сложности продержался на первом месте 302 недели (237 недель подряд).
Швейцарец 20 раз становился победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Он является единственным в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира в одиночном разряде. Также в его активе золото Олимпиады-2008 (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд). Всего на его счету 96 титулов.
Лучшим российским теннисистом в обновленном рейтинге является Андрей Рублев (31). Даниил Медведев поднялся на семь позиций (с 57-й на 50-ю).