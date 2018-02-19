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Роджер Федерер стал самым возрастным лидером рейтинга ATP в истории

Спорт
19 февраля, 6:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Швейцарский теннисист возглавит рейтинг (впервые с 2012 года) в возрасте 36 лет и 6 месяцев

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Роджер Федерер

Роджер Федерер

© EPA-EFE/KOEN SUYK

ТАСС, 19 февраля. Швейцарец Роджер Федерер возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он стал самым возрастным лидером рейтинга в истории. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

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18 февраля Федерер выиграл турнир ATP в Роттердаме, однако первое место в рейтинге ему гарантировал уже выход в полуфинал этих соревнований. Швейцарец возглавил рейтинг (впервые с 2012 года) в возрасте 36 лет и 6 месяцев. До этого самым возрастным теннисистом, возглавлявшим рейтинг, являлся американец Андре Агасси. Он занял первую строчку в 2003 году в возрасте 33 лет.

Федерер впервые возглавил рейтинг в 2004 году и в общей сложности продержался на первом месте 302 недели (237 недель подряд).

Швейцарец 20 раз становился победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Он является единственным в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира в одиночном разряде. Также в его активе золото Олимпиады-2008 (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд). Всего на его счету 96 титулов.

Лучшим российским теннисистом в обновленном рейтинге является Андрей Рублев (31). Даниил Медведев поднялся на семь позиций (с 57-й на 50-ю).

Рейтинг ATP от 19 февраля:

  • 1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 10105 очков
  • 2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9760
  • 3 (3). Марин Чилич (Хорватия) - 4960
  • 4 (5). Григор Димитров (Болгария) - 4635
  • 5 (4). Александр Зверев (Германия) - 4450
  • 6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 4220
  • 7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) - 3280
  • 8 (8). Джек Сок (США) - 2880
  • 9 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) - 2825
  • 10 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 2815...
  • 31 (34). Андрей Рублев (Россия) - 1439...
  • 47 (48). Карен Хачанов (Россия) - 1030...
  • 50 (57). Даниил Медведев (Россия) - 984...
  • 76 (72). Евгений Донской (Россия) - 694.
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