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Фазель: результаты турнира ОИ говорят о развитии женского хоккея в мире

Спорт
19 февраля, 6:57 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 19, февраля. /ТАСС

По мнению главы Международной федерации хоккея, нужно больше строить катков, чтобы девушки имели больше возможности заниматься любимым видом спорта

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

© Артем Коротаев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Результаты хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пхёнчхане говорят о развитии женского хоккея за пределами США и Канады. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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"Результаты здесь намного лучше, чем были в Ванкувере, этому я очень рад. К примеру, сборная Японии победила шведок - впервые азиатская команда обыграла европейскую, молодая российская команда вышла в полуфинал", - сказал Фазель.

"Не забывайте, что свыше 80 тыс. девушек играет в Канаде, 70 тыс. - в США, в Финляндии - порядка 4 тыс., а в Швейцарии - 120 человек. Нам нужно больше строить катков, чтобы девочки имели больше возможности заниматься хоккеем, нужно иметь больше профессиональных женских лиг. В Китае пошли неплохим путем - там две китайские команды играют в канадской профессиональной лиге", - отметил Фазель.

За всю историю женского хоккейного олимпийского турнира (с 1998 года) только один раз в финале Игр встречались не сборные США и Канады - в 2006 году в решающем матче шведки уступили канадкам. Сборная Канады является четырехкратным олимпийским чемпионом (2002, 2006, 2010, 2014), американки завоевывали золото в 1998 году.

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