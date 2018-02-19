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Канадцы Вирчу и Моир установили мировой рекорд в короткой программе в танцах на льду

Спорт
19 февраля, 7:21 дата обновления: 19 февраля, 7:44 UTC+3

Спортсмены получили за прокат 83,67 балла

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Тесса Вирчу и Скотт Моир

Тесса Вирчу и Скотт Моир

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Канадский танцевальный дуэт Тесса Вирчу и Скотт Моир установили мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсмены получили за прокат 83,67 балла.

Предыдущее достижение в коротком танце также принадлежало канадскому дуэту. В 2017 году на турнире в Канаде они получили за прокат 82,68 балла.

Вирчу и Моир являются чемпионами Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, серебряными призерами Игр-2014 в Сочи, трехкратными чемпионами мира (2010, 2012, 2017). В Пхёнчхане Вирчу и Моир стали олимпийскими чемпионами в командном турнире.

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