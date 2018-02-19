Боброва и Соловьев стали шестыми в короткой программе в танцах на льду на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли шестое место в короткой программе в танцах на льду на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Россияне получили 75,47 балла. Лидируют после короткой программы канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, обновившие мировой рекорд (83,67). Предыдущее достижение также принадлежало канадскому дуэту, в 2017 году на турнире в Канаде они получили 82,68 балла.

Второе место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (81,93). Третьими стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донахью (77,75). Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли 13-е место. В произвольную программу, которую представят 20 февраля, квалифицировались 20 дуэтов.

Вирчу и Моир являются двукратными олимпийскими чемпионами и трехкратными чемпионами мира. Пападакис и Сизерон дважды выигрывали чемпионат мира. Французам принадлежит мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ.