Мария Шарапова опустилась на 43-е место в рейтинге WTA

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова опустилась с 41-го места на 43-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
В топ-10 рейтинга произошли изменения. Испанка Гарбинье Мугуруса поднялась с четвертой на третью позицию, украинка Элина Свитолина опустилась с третьей на четвертую строчку. На 10-е место с 11-го поднялась чешка Петра Квитова.
В чемпионской гонке WTA лидеры также сохранили свои позиции, первые три строчки занимают датчанка Каролин Возняцки, румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер. Лучшая из россиянок - Дарья Касаткина - занимает 40-е место. Шарапова - 45-я.