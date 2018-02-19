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Мария Шарапова опустилась на 43-е место в рейтинге WTA

Спорт
19 февраля, 7:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Лучшая из россиянок - Дарья Касаткина - занимает 40-е место

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/MAST IRHAM

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова опустилась с 41-го места на 43-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

В топ-10 рейтинга произошли изменения. Испанка Гарбинье Мугуруса поднялась с четвертой на третью позицию, украинка Элина Свитолина опустилась с третьей на четвертую строчку. На 10-е место с 11-го поднялась чешка Петра Квитова.

В чемпионской гонке WTA лидеры также сохранили свои позиции, первые три строчки занимают датчанка Каролин Возняцки, румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер. Лучшая из россиянок - Дарья Касаткина - занимает 40-е место. Шарапова - 45-я.

Рейтинг WTA от 19 февраля:

  • 1 (1). Каролин Возняцки (Дания) - 8010 очков
  • 2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 7965
  • 3 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6175
  • 4 (3). Элина Свитолина (Украина) - 5910
  • 5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5080
  • 6 (6). Елена Остапенко (Латвия) - 5000
  • 7 (7). Каролин Гарсия (Франция) - 4625
  • 8 (8). Винус Уильямс (США) - 4277
  • 9 (9). Ангелик Кербер (Германия) - 3220
  • 10 (11). Петра Квитова (Чехия) - 3086...
  • 20 (19). Светлана Кузнецова (Россия) - 2362...
  • 22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2125
  • 23 (23). Елена Веснина (Россия) - 2115
  • 24 (24). Дарья Касаткина (Россия) - 2050...
  • 37 (36). Екатерина Макарова (Россия) - 1380...
  • 43 (41). Мария Шарапова (Россия) - 1247...
  • 86 (85). Екатерина Александрова (Россия) - 769...
  • 94 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) - 694.

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