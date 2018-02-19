Мария Шарапова опустилась на 43-е место в рейтинге WTA

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова опустилась с 41-го места на 43-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

В топ-10 рейтинга произошли изменения. Испанка Гарбинье Мугуруса поднялась с четвертой на третью позицию, украинка Элина Свитолина опустилась с третьей на четвертую строчку. На 10-е место с 11-го поднялась чешка Петра Квитова.

В чемпионской гонке WTA лидеры также сохранили свои позиции, первые три строчки занимают датчанка Каролин Возняцки, румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер. Лучшая из россиянок - Дарья Касаткина - занимает 40-е место. Шарапова - 45-я.

Рейтинг WTA от 19 февраля:

1 (1). Каролин Возняцки (Дания) - 8010 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 7965

3 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6175

4 (3). Элина Свитолина (Украина) - 5910

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5080

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) - 5000

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) - 4625

8 (8). Винус Уильямс (США) - 4277

9 (9). Ангелик Кербер (Германия) - 3220

10 (11). Петра Квитова (Чехия) - 3086...

20 (19). Светлана Кузнецова (Россия) - 2362...

22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2125

23 (23). Елена Веснина (Россия) - 2115

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) - 2050...

37 (36). Екатерина Макарова (Россия) - 1380...

43 (41). Мария Шарапова (Россия) - 1247...

86 (85). Екатерина Александрова (Россия) - 769...

94 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) - 694.