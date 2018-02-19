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Фигуристы Боброва и Соловьев рады, что получили оценку выше, чем в командном турнире

Спорт
19 февраля, 8:10 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 19, февраля. /ТАСС

Российская пара не попала в сильнейшую разминку перед произвольной программой, которую танцевальные дуэты представят во вторник

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Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев рады, что в индивидуальных соревнованиях танцевальных пар им удалось получить оценку выше, чем во время командного турнира. Об этом они рассказали журналистам.

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Боброва и Соловьев заняли шестое место в короткой программе в танцах на льду на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Россияне получили 75,47 балла. В командном турнире Боброва и Соловьев за прокат короткой программы заработали 74,76 балла.

"Прокат был достойный. Может, менее раскрепощенный, чем в командном турнире. Хотя во второй половине программы уже дали жару. Но оценка выше, чем в командном, есть повод порадоваться", - сказала Боброва.

"Старались все держать под контролем. Эмоции дают сбой, было важно кататься чисто. После командного турнира посмотрели прокаты, увидели ошибки. Сегодня, на наш взгляд, сделали все", - отметил Соловьев.

Российская пара не попала в сильнейшую разминку перед произвольной программой, которую танцевальные дуэты представят во вторник. "Терять нечего, будем жечь в произвольной", - сказал Соловьев.

Лидируют после короткой программы канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, обновившие мировой рекорд (83,67).

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