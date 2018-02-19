Легкоатлеты Шарыпов и Турова подали заявки в IAAF на участие в зарубежных стартах

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Сергей Шарыпов и Юлия Турова подали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"В понедельник в международную федерацию были направлены стандартные заявки от ходоков Сергея Шарыпова и Юлии Туровой", - сообщила Юхарева.

Международная федерация уже одобрила заявки 19 россиян. Среди тех, кто получил добро от IAAF, есть и участники стартующего 1 марта в Бирмингеме зимнего чемпионата мира - Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Данил Лысенко (прыжки в высоту).