Чистяков: российским хоккеисткам нужно исключить удаления в матче за бронзу ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Команде олимпийских атлетов из России нужно исключить большое количество удалений в матче за бронзу женского олимпийского турнира по хоккею против команды Финляндии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Алексей Чистяков.

В понедельник в полуфинале Олимпиады россиянки уступили канадкам со счетом 0:5. "Есть время на восстановление, надеюсь, что сил хватит. Девчонки были настроены, играли хорошо. Но считаю, что получили то, что заслужили", - сказал Чистяков.

В матче за бронзовые медали россиянки 21 февраля сыграют с командой Финляндии, которая в своем полуфинале проиграла американкам со счетом 0:5. "В группе была одна игра, тут совсем другая будет. Мы разбирали игру финских хоккеисток, еще разберем. Играли с ними весь сезон, обыгрывали их", - рассказал российский специалист.

В матче против сборной Канады российские хоккеистки получили 16 минут штрафного времени.

"О работе судей сегодня промолчу. Слишком много удалений, это надо исключить. Моменты с удалениями комментировать не буду, вы все все видели. На уровне Олимпиады судейство должно быть выше, но винить арбитров мы не вправе", - заключил Чистяков.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.