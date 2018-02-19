Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.02:
$ 56.34
€ 69.9
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чистяков: российским хоккеисткам нужно исключить удаления в матче за бронзу ОИ

Спорт
19 февраля, 17:53 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 19, февраля. /ТАСС

В понедельник в полуфинале Олимпиады россиянки уступили канадкам со счетом 0:5

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков

Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Команде олимпийских атлетов из России нужно исключить большое количество удалений в матче за бронзу женского олимпийского турнира по хоккею против команды Финляндии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Алексей Чистяков.

В понедельник в полуфинале Олимпиады россиянки уступили канадкам со счетом 0:5. "Есть время на восстановление, надеюсь, что сил хватит. Девчонки были настроены, играли хорошо. Но считаю, что получили то, что заслужили", - сказал Чистяков.

В матче за бронзовые медали россиянки 21 февраля сыграют с командой Финляндии, которая в своем полуфинале проиграла американкам со счетом 0:5. "В группе была одна игра, тут совсем другая будет. Мы разбирали игру финских хоккеисток, еще разберем. Играли с ними весь сезон, обыгрывали их", - рассказал российский специалист.

В матче против сборной Канады российские хоккеистки получили 16 минут штрафного времени.

"О работе судей сегодня промолчу. Слишком много удалений, это надо исключить. Моменты с удалениями комментировать не буду, вы все все видели. На уровне Олимпиады судейство должно быть выше, но винить арбитров мы не вправе", - заключил Чистяков.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
2
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
3
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
4
Тренировка фигуристки Загитовой на Олимпиаде была сорвана из-за действий допинг-офицеров
5
Власти Якутии считают недостоверными данные "Аэрофлота" об инциденте с главой региона
6
Бестемьянова: танцоры Пападакис и Сизерон потеряли шик на ОИ из-за застежки на платье
7
Украина запретила поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама