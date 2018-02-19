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Московское "Динамо" расторгло контракт с хоккеистом Анисиным

Спорт
19 февраля, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Анисин подписал контракт с "Динамо" летом 2017 года

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Михаил Анисин

Михаил Анисин

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 19 февраля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" и нападающий Михаил Анисин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Анисин подписал контракт с "Динамо" летом 2017 года. В контрольном матче предсезонного сбора против хабаровского "Амура" нападающий получил травму плеча, после которой восстанавливался более трех месяцев. В текущем сезоне Анисин, которому в марте исполнится 30 лет, провел в регулярном чемпионате КХЛ 11 игр, забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

В 2012 году Анисин в составе московского "Динамо" стал обладателем Кубка Гагарина, став с 14 заброшенными шайбами лучшим снайпером плей-офф.

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