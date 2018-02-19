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Шохина: арбитры на Олимпиаде судят в сторону хоккеисток США и Канады

Спорт
19 февраля, 18:03 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Команда олимпийских атлетов из России проиграла сборной Канады со счетом 0:5 в полуфинальном матче

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Анна Шохина (справа)

Анна Шохина (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Арбитры женского олимпийского турнира по хоккею судят в сторону сборных США и Канады. Такое мнение ТАСС высказала российская хоккеистка Анна Шохина.

Команда олимпийских атлетов из России проиграла сборной Канады со счетом 0:5 в полуфинальном матче. Во втором периоде соперница нанесла Шохиной удар клюшкой по шее.

"Удар пришелся в шею, сейчас уже чувствую себя хорошо, - отметила Шохина. - Понять не могу - куда смотрели судьи, это было стопроцентное удаление. Кто смотрел матч США - Финляндия, видел то же самое. Судили в сторону США".

"Я не потеряла сознание, но удар был приличный. Ничего, главное - все хорошо, я в порядке. Если так будет и в матче с Финляндией, то придется играть против судей. Мы начали жестко играть, плечо в плечо, бились все, молодцы", - также сказала Шохина.

В матче за бронзовые медали россиянки сыграют с командой Финляндии, игра пройдет 21 февраля.

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