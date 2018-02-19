Баталова: российские хоккеистки будут бороться за бронзу на ОИ с учетом допущенных ошибок

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеистки учтут ошибки предыдущих встреч на Олимпийских играх, чтобы побороться в южнокорейском Пхёнхчане за бронзу турнира. Об этом журналистам рассказала игрок сборной Мария Баталова.

В понедельник российская команда со счетом 5:0 уступила в полуфинале турнира сборной Канады, теперь россиянкам предстоит встреча с командой Финляндии.

"В первом периоде Канада заслужила удаление, все это напомнило матч США - Финляндия, где судьи подтаскивали американок. Мы проиграли, ничего не сделаешь, сейчас надо разобраться с ошибками и биться за бронзу. Это Олимпиада, здесь каждая медаль важна", - подчеркнула Баталова.

Россиянки проведут матч с командой Финляндии 21 февраля. Олимпийские игры завершатся в Пхёнчхане 25 февраля.