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Баталова: российские хоккеистки будут бороться за бронзу на ОИ с учетом допущенных ошибок

Спорт
19 февраля, 18:01 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 19, февраля. /ТАСС

В понедельник российская команда со счетом 5:0 уступила в полуфинале турнира сборной Канады

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Мария Баталова (на заднем плане)

Мария Баталова (на заднем плане)

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеистки учтут ошибки предыдущих встреч на Олимпийских играх, чтобы побороться в южнокорейском Пхёнхчане за бронзу турнира. Об этом журналистам рассказала игрок сборной Мария Баталова.

В понедельник российская команда со счетом 5:0 уступила в полуфинале турнира сборной Канады, теперь россиянкам предстоит встреча с командой Финляндии.

"В первом периоде Канада заслужила удаление, все это напомнило матч США - Финляндия, где судьи подтаскивали американок. Мы проиграли, ничего не сделаешь, сейчас надо разобраться с ошибками и биться за бронзу. Это Олимпиада, здесь каждая медаль важна", - подчеркнула Баталова.

Россиянки проведут матч с командой Финляндии 21 февраля. Олимпийские игры завершатся в Пхёнчхане 25 февраля.

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