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Сороковой пробег "Ростовское кольцо" будет посвящен странам-участницам ЧМ-2018 по футболу

Спорт
19 февраля, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

На всем маршруте забега будут представлены фото-зоны со стендами 32 стран-участниц чемпионата мира

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ТАСС, 19 февраля. Сороковой по счету легкоатлетический пробег "Ростовское кольцо", который пройдет 22 апреля, будет посвящен культурным особенностям 32 стран-участниц чемпионата мира 2018 года по футболу. Об этом сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс- службу управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону.

На всем маршруте забега будут представлены фото-зоны со стендами 32 стран-участниц чемпионата мира. Как сообщили организаторы, в прошлом году в пробеге приняли участие более трех тысяч человек, в этом году количество участников будет примерно таким же.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Ростове- на-Дону пройдут пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На групповом этапе в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.

Из России с футболом: официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

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