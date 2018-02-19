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Более двух тысяч болельщиков из России ожидается на игре Лиги Европы "Атлетик" - "Спартак"

Спорт
19 февраля, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Встреча пройдет в четверг в Испании на стадионе "Сан-Мамес"

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Иван Водопьянов/ТАСС

ТАСС, 19 февраля. Около 2100 российских болельщиков ожидается на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу между российским "Спартаком" и испанским "Атлетиком". Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

Встреча пройдет в четверг в Испании на стадионе "Сан-Мамес", рассчитанном на 53 тыс. зрителей. Матч начнется в 23:05 мск.

Пресс-служба испанского клуба отмечает, что еще какое- то количество российских болельщиков будет присутствовать в вип-ложе. Меры безопасности на стадионе будут усилены в связи с большим количеством болельщиков гостевой команды.

Первая встреча между соперниками прошла 15 февраля в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Атлетика".

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