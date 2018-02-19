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Канадский полицейский спас жизнь ребенку во время хоккейного матча Канада - Чехия на ОИ

Спорт
19 февраля, 19:59 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 19, февраля. /ТАСС

В ходе игры восьмилетний мальчик, чье имя не называется, подавился рисовым пирогом у входа на арену, после чего упал в бессознательном состоянии

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ОТТАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Канадский полицейский Фрэнк Мартино и его южнокорейский коллега Йон Ги Мин спасли жизнь ребенку во время субботнего хоккейного матча между мужскими сборными Канады и Чехии (2:3 Б) на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

В ходе игры восьмилетний мальчик, чье имя не называется, подавился рисовым пирогом у входа на арену, после чего упал в бессознательном состоянии. Дежурившие недалеко канадский и южнокорейский полицейские, которые на Играх в составе международной бригады стражей порядка обеспечивают безопасность соревнований, вовремя смогли оказать ребенку первую медицинскую помощь и вернуть его к жизни.

Помимо благодарности от родителей мальчика, Мартино и Йон Ги Мин получили также грамоты от полицейского управления провинции Канвондо, в которой расположена столица Олимпийских игр 2018 года. "При возникновении любой опасности мы всегда будем рядом", - отметили они в совместном заявлении.

Олимпиада завершится 25 февраля.

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