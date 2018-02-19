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Телекомментатор NBC подвергся критике за высказывание о российском хоккеисте Войнове

Спорт
19 февраля, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Это не первый подобный инцидент для телеканала на Играх-2018

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Вячеслав Войнов (слева)

Вячеслав Войнов (слева)

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 19 февраля.  Комментатор американского телеканала NBC Майк Милбери подвергся критике за высказывание в адрес защитника команды олимпийских атлетов из России Вячеслава Войнова. Об этом сообщает американская газета New York Post.

Во время матча группового этапа Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане между российскими хоккеистами и сборной США (4:0) Милбери описал уход Войнова из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" как "неудачный инцидент с домашним насилием, который навредил команде". В 2015 году суд признал Войнова виновным в домашнем насилии и приговорил хоккеиста к 90 дням тюремного заключения.

"Он был хорошим игроком, но этот неудачный инцидент стоил "Лос-Анджелесу" хорошего защитника", - сказал Милбери в эфире NBC.

Позднее он объяснил, что хотел подчеркнуть влияние инцидента на хоккей. "Как я уже сказал, отстранив Войнова, лига приняла абсолютно правильное решение", - отметил Милбери.

Скандалы с телекомментаторами NBC на Олимпиаде-2018

Это не первый подобный инцидент для NBC на Играх-2018. Ранее во время трансляции женского супергиганта, который прошел 17 февраля, комментатор Дэн Хикс преждевременно назвал олимпийской чемпионкой горнолыжницу из Австрии Анну Файт и завершил трансляцию. К этому моменту соревнования еще не закончились, и вышедшая на старт под 43-м номером чешская спортсменка Эстер Ледецкая опередила Файт и выиграла олимпийское золото.

Телекомментатор NBC Боде Миллер, являющийся олимпийским чемпионом Игр в Ванкувере в горных лыжах, во время трансляции женского гигантского слалома на Олимпиаде-2018 предположил, что брак Анны Файт повлиял на ее выступление. Он заявил, что бросать вызов гонке с мужем и без него - разные вещи. Позднее Миллер принес извинения за свои слова.

В 2014 году телеканал NBC заключил контракт с Международным олимпийским комитетом на сумму $7,75 млрд на показ Олимпийских игр до 2032 года. Эта сделка стала самой дорогой в истории Олимпиад.

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