CAS оставил в силе решение о присуждении поражения киевскому "Динамо" за неявку на матч

ТАСС, 19 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отказал в удовлетворении жалобы киевскому футбольному клубу "Динамо" на решение Федерации футбола Украины (ФФУ) о техническом поражении за неявку на матч чемпионата страны против "Мариуполя". Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Встреча седьмого тура первенства Украины между "Динамо" и "Мариуполем" должна была пройти 27 августа 2017 года. "Динамо" отказалось приезжать в Мариуполь, не получив от команды хозяев письменных гарантий безопасности. Апелляционный комитет ФФУ в ноябре присудил техническое поражение со счетом 0:3 основной, молодежной и юношеской командам киевского "Динамо".

Киевское "Динамо" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 42 очка после 19 игр. Команда отстает от лидирующего донецкого "Шахтера" на 3 очка. "Мариуполь" с 26 очками находится на шестом месте.