Стрелки Бацарашкина и Масленников стартуют на чемпионате Европы в Венгрии

ТАСС, 20 февраля. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия стартует во вторник в венгерском Дьере. Стрелки разыграют 16 комплектов медалей в личных и командных турнирах, в составе сборной России выступят несколько призеров Олимпийских игр.

На чемпионате Европы будут разыграны медали в четырех олимпийских дисциплинах - стрельбе из пневматического пистолета и пневматической винтовки с расстояния 10 м у мужчин и женщин. Кроме того, в этих дисциплинах состоятся командные турниры. В Дьере также пройдут соревнования по стрельбе из винтовки по движущейся мишени - на обычной и смешанной скоростях, в этих дисциплинах будут подведены итоги и в командном зачете.

В соревнованиях по стрельбе из пистолета в составе российской сборной выступят Антон Гурьянов, Денис Кулаков, Артем Черноусов, Екатерина Коршунова, Маргарита Ломова и серебряный призер Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Виталина Бацарашкина. В команде "винтовочников" заявлены серебряный олимпийский призер Сергей Каменский и бронзовый призер Владимир Масленников, а также Александр Дрягин, Дарья Вдовина, Анастасия Галашина и Юлия Каримова. В стрельбе по движущейся мишени на старт выйдут Владислав Прянишников, Максим Степанов, Владислав Щепоткин, Ирина Измалкова, Ольга Степанова и Юлия Эйдензон.

20 и 21 февраля состоятся соревнования по стрельбе по движущейся мишени. 23 февраля на старт выйдут стрелки из пневматической винтовки, 24 февраля - из пистолета. Завершится чемпионат Европы 25 февраля командными соревнованиями по стрельбе из винтовки и пистолета.

Деревягина завоевала лицензию на Юношеские игры

В течение ближайшей недели в Дьере также пройдет первенство Европы среди юниоров. В минувшую субботу здесь состоялись соревнования среди юношей и девушек, которые стали отборочными на летние юношеские Олимпийские игры, запланированные на октябрь в Буэнос-Айресе. Лицензию для сборной России в стрельбе из пневматической винтовки завоевала Анастасия Деревягина из Бурятии.

Соревнования пройдут на "Ауди-Арене" в Дьере, здесь же прошел чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия в 2016 году.

Отдельные чемпионаты Европы по стрельбе из пневматического оружия с 10-метровой дистанции проводятся с 1971 года. Год назад в словенском Мариборе российские стрелки завоевали девять золотых медалей, в личных соревнованиях первыми стали Масленников (винтовка) и Щепоткин (движущаяся мишень, смешанная скорость).

Главным стартом нынешнего сезона для стрелков из пневматического оружия станет проходящий раз в четыре года чемпионат мира по стрельбе, который состоится в сентябре в Чханвоне (Южная Корея).