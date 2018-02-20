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Гимнастки не хотят участвовать в расследовании скандала с Нассаром и не доверяют НОК США

Спорт
20 февраля, 1:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, февраля. /ТАСС

Спортсменки называет расследование НОК США "запоздалым" и возлагает на комитет ответственность за то, что в отношении экс-врача сборной не были предприняты меры еще в 2015 году

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НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Ведущие американские гимнастки, в частности олимпийские чемпионки Маккайла Марони и Эли Райсман, не хотят участвовать в расследовании Национального олимпийского комитета США по поводу скандала с экс-врачом женской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассаром. Об этом сообщила в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на текст письма, направленного в аппарат генерального советника НОК США.

В этом письме юрист, представляющий интересы гимнасток, называет расследование НОК США "запоздалым" и возлагает на комитет ответственность за то, что в отношении экс-врача сборной не были предприняты меры еще в 2015 году, когда впервые появились указания на случаи сексуального насилия в отношении спортсменок.

В конце января, уже после того, как Нассар был приговорен судом в штате Мичиган к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок, исполнительный директор НОК США Скотт Блэкмун пообещал провести расследование всех обстоятельств скандала, а на прошлой неделе попытался связаться по телефону с несколькими спортсменками. "Гимнастки не хотят участвовать в расследовании, - приводит газета слова юриста Джона Мэнли, представляющего интересы спортсменок. - Они не доверяют НОК США и они не доверяют Блэкмуну".

Нассар в период с 1996 по 2015 годы работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками.

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