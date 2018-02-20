Россиянка Авдеева выиграла чемпионат мира по стрельбе из блочного лука в помещении

ТАСС, 20 февраля. Россиянка Наталья Авдеева завоевала золото чемпионата мира по стрельбе из блочного лука в помещении. В финале россиянка победила турчанку Есим Бостан, набрав 145 очков.

Третье место в данной дисциплине заняла канадка Доун Грозко.

В стрельбе из классического лука у мужчин первенствовал голландец Шеф ван ден Берг, у женщин - Елена Рихтер. В соревнованиях юниорок в той же дисциплине победила россиянка Арюна Будаева, второе место заняла ее соотечественница Светлана Гомбоева. Кроме того, во взрослых командных соревнованиях по стрельбе из классического лука российская команда завоевала серебро.

Чемпионат мира по стрельбе из лука в помещении проходил в американском Янктоне с 14 по 19 февраля.