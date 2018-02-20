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Загитова восстановилась после визита допинг-офицеров и выйдет на тренировку во вторник

Спорт
20 февраля, 4:16 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Накануне у спортсменки произвели забор крови, юная фигуристка перенервничала, в результате чего процедура затянулась более чем на четыре часа

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Алина Загитова восстановилась после инцидента с сорванной допинг-офицерами тренировки на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане и продолжит плановую подготовку во вторник. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Накануне у спортсменки произвели забор крови, после чего допинг-офицеры посчитали нужным произвести и забор мочи. Юная спортсменка перенервничала, в результате чего процедура затянулась более чем на четыре часа. Из-за этого Загитова не смогла провести тренировку в понедельник.

"Сейчас Алина восстановилась, сегодня она выйдет на тренировку, все в порядке, - сообщил Горшков. - Спортсмены должны и готовы сдавать допинг-тесты, но, конечно, хотелось бы, чтобы такие процедуры не сказывались на соревновательном и тренировочном процессе на Олимпиаде".

Фигуристки исполнят короткую программу на Играх 21 февраля.

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