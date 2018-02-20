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Российские лыжники Спицов и Большунов выступят в командном спринте на Олимпиаде

Спорт
20 февраля, 5:22 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 20, февраля. /ТАСС

У женщин в данной дисциплине выступят Наталья Непряева и Юлия Белорукова

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Александр Большунов

Александр Большунов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Наталья Непряева и Юлия Белорукова, а также Денис Спицов и Александр Большунов выступят в командных спринтах в рамках Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил глава делегации российских лыжников Юрий Чарковский.

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Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Большунов и Андрей Ларьков (слева направо)

Молодые российские лыжники защитили серебро в олимпийской эстафете

Женский и мужской командные спринты пройдут в среду, женский полуфинал начнется в 11:00 мск, мужской - 11:44 мск.

Лыжники лидируют по числу наград, принесенных команде олимпийских атлетов из России. Ранее Спицов завоевал бронзу в гонке на 15 км свободным стилем, Большунов и Белорукова - в мужском и женском классических спринтах, женская команда - в эстафете 4х5 км. Кроме того, мужская команда в эстафете 4х10 км показала второй результат. Всего в активе команды олимпийских атлетов из России 11 медалей на текущей Олимпиаде (три серебряные и восемь бронзовых).

Олимпиада завершится 25 февраля.

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