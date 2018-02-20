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Игры в Пхёнчхане посмотрит каждый третий житель Земли

Спорт
20 февраля, 5:34 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 20, февраля. /ТАСС

По словам директора по менеджменту службы телевещания Олимпиады Тимо Люмэ, церемонию открытия Игр посмотрели около 300 млн зрителей

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Каждый третий житель Земли будет смотреть зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам рассказал директор по менеджменту службы телевещания Олимпийских игр Тимо Люмэ.

Олимпиада в Пхёнчхане проходит с 9 по 25 февраля.

"По сравнению с Играми в Сочи число вещательных часов увеличено на 14 процентов, сочетание телевизионного контента по сравнению с цифровым - один к двум. Примерно 30 процентов, т. е. каждый третий житель Земли, будут смотреть Олимпийские игры в Пхёнчхане", - рассказал Люмэ.

По словам специалиста, церемонию открытия Игр, прошедшую 9 февраля, посмотрели около 300 млн зрителей. "Больше всего смотрели в Южной Корее - 10 млн человек. В США открытие смотрели почти вдвое больше человек, чем во всей Европе", - отметил он.

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