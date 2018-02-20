КНДР заинтересована в проведении Азиатских игр 2021 года совместно с Южной Кореей

ТАСС, 20 февраля. КНДР может провести зимние Азиатские игры в 2021 году совместно с Южной Кореей. Об этом сообщил представитель КНДР в Международном олимпийском комитете (МОК) Чан Ын, слова которого приводит агентство Yonhap.

Также Чан Ын отметил, что соревнования могли бы пройти на горнолыжном курорте Масикрён, расположенном на территории КНДР.

Ранее глава южнокорейской провинции Канвондо Чхве Мун Сун сообщил, что южнокорейская сторона рассматривает вариант проведения соревнований совместно с КНДР.

Зимние Азиатские игры проводятся с 1986 года, в программу соревнований входят биатлон, горные лыжи, лыжные гонки, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек, прыжки на лыжах с трамплина и конькобежный спорт. Место проведения Азиатских игр - 2021 будет определено позднее.