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Российские фигуристы Загорски и Гурейро назвали выступление на ОИ лучшим в карьере

Спорт
20 февраля, 6:04 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 20, февраля. /ТАСС

По итогам короткой и произвольной программ танцевальный дуэт набрал 162,24 балла

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Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро назвали свое выступление на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане лучшим в карьере. Об этом они рассказали журналистам после проката произвольной программы.

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По итогам короткой и произвольной программ танцевальный дуэт набрал 162,24 балла. Они пока занимают четвертое место, но девять пар еще не выступили.

"Классное послевкусие - мы довольны, чистый в принципе прокат, но с маленькой ошибкой. Тренеры довольны, это наверно лучший наш турнир в плане выполнения обеих программ. Пытаемся понять, что не так с поддержкой. Сейчас наш тренер звонит, хочет разобраться, что упустили", - сказал Гурейро.

"Хочется еще немного остаться, были тут три дня и получили море удовольствия, - продолжил фигурист. - Олимпийские игры - это сказка. Раньше не понимал, как люди не могут объяснить мне, что такое Олимпиада. Теперь понимаю - такого не почувствовать больше нигде, может это действие олимпийских колец?"

"Ура, мы олимпийцы! Улетаем завтра, так много эмоций. Это так мотивировало, придавало столько сил. И будет давать стимул дальше", - считает Загорски.

Загорски и Гурейро попали на Игры по причине того, что Международный олимпийский комитет не пригасил на турнир другой российский дуэт - Александра Степанова и Иван Букин. "Пока на этом мы думаем, что сезон закончен. После чемпионата Европы так же думали, так что теперь не загадываем", - сказал Гурейро.

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