Фристайлистка Демидова безумно счастлива, что ей удалось выступить на Олимпийских играх

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Россиянка Валерия Демидова, занявшая шестое место в финале олимпийского турнира по фристайлу в дисциплине хафпайп, безумно рада тому, что ей представилась возможность выступить на Играх. Об этом она сообщила журналистам

Золото завоевала канадка Кэсси Шарп, серебро - француженка Мари Мартино, бронзу - американка Брита Сигурни.

"Для меня это был хороший результат, я выступила сегодня лучше, чем в квалификации (девятое место - прим. ТАСС), - сказала Демидова. - Но нет предела для совершенства. Тем не менее, я считаю, что выступила здесь очень хорошо. Но если могла бы подняться еще выше, то было бы еще круче".

"Я безумно счастлива, что попала на Олимпийские игры, что допустили атлетов из России, - продолжила спортсменка. - Мы пытаемся показывать высокие результаты не только за себя, но и за других, радуемся каждому успеху своих соотечественников. Что касается взаимоотношений с иностранными соперницами, то у нас все отлично. Все общаются и сожалеют, что так поступили с олимпийскими атлетами - у нас дружная лыжная семья".

Ранее Демидова сообщила ТАСС, что на Олимпиаде ей пришлось выступать с болтами в прооперированной 2,5 года назад ноге.