Сборная Великобритании по керлингу обыграла команду Норвегии на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная Великобритании по керлингу победила команду Норвегии со счетом 10:3 в матче предварительного раунда на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

В других матчах канадцы обыграли японцев (8:4), сборная Южной Кореи победила швейцарцев (8:7), шведы одержали победу над итальянцами (7:3).

Шведы лидируют в турнирной таблице с семью победами и одном поражении, ранее они уже гарантировали себе участие в полуфинале. Следом идут сборные Канады, Великобритании, Швейцарии (по 5 побед и 3 поражения), Японии, Норвегии, США (3-4), Южной Кореи (3-5), Дании (2-5), Италии (2-6).

Российские керлингисты не смогли квалифицироваться на Игры в Пхёнчхане.

В мужском олимпийском турнире 10 команд на предварительном раунде проведут по одному матчу друг с другом. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 24 февраля.