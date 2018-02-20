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Сборная Великобритании по керлингу обыграла команду Норвегии на Олимпиаде

Спорт
20 февраля, 6:25 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 20, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 10:3

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная Великобритании по керлингу победила команду Норвегии со счетом 10:3 в матче предварительного раунда на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

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В других матчах канадцы обыграли японцев (8:4), сборная Южной Кореи победила швейцарцев (8:7), шведы одержали победу над итальянцами (7:3).

Шведы лидируют в турнирной таблице с семью победами и одном поражении, ранее они уже гарантировали себе участие в полуфинале. Следом идут сборные Канады, Великобритании, Швейцарии (по 5 побед и 3 поражения), Японии, Норвегии, США (3-4), Южной Кореи (3-5), Дании (2-5), Италии (2-6).

Российские керлингисты не смогли квалифицироваться на Игры в Пхёнчхане.

В мужском олимпийском турнире 10 команд на предварительном раунде проведут по одному матчу друг с другом. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 24 февраля.

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