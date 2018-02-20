Канадские фигуристы Вирчу и Моир стали трехкратными олимпийскими чемпионами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Канадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Моир завоевали золото в танцах на льду на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По сумме короткой и произвольной программ спортсмены получили 206,07 балла, что является мировым рекордом.

Серебро завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (205,28), установившие мировой рекорд в произвольном танце (123,35), бронзу - американцы Майя и Алекс Шибутани (192,59).

Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли пятое место (186,92), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 13-е (162,24).

Незадолго до выступления Вирчу и Моира мировой рекорд в произвольном танце и по сумме программ установили Пападакис и Сизерон. Канадцы смогли превзойти достижение соперников по сумме программ, однако мировой рекорд в произвольном танце остался за французским дуэтом. Ранее на Олимпиаде в Пхёнчхане Вирчу и Моир обновили собственный мировой рекорд в коротком танце (83,67).

Вирчу и Моир выступают вместе с 1997 года, золото Игр в Пхёнчхане стало третьим для канадцев. Ранее они победили в танцах на льду на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере и завоевали золото в командном турнире в Пхёнчхане. Кроме того, в активе 28-летней Вирчу и 30-летнего Моира три золота чемпионатов мира и победа в финале Гран-при (сезон-2016/17).

Данное золото стало восьмым для сборной Канады на текущих Играх, всего в активе команды на данный момент 19 медалей (восемь золотых, пять серебряных, шесть бронзовых). Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России. Олимпиада завершится 25 февраля.