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Фигуристка Боброва заявила, что почувствовала повышенное внимание допинг-служб на ОИ

Спорт
20 февраля, 8:00 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 20, февраля. /ТАСС

Спортсменка рассказала, что перед личным турниром к ней приходили допинг-офицеры

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Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьевым, почувствовала повышенное внимание со стороны допинг-служб во время Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

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Накануне у другой российской фигуристки Алины Загитовой произвели забор крови, после чего допинг-офицеры посчитали нужным произвести и забор мочи. 15-летняя спортсменка перенервничала, в результате чего процедура затянулась более чем на четыре часа. Из-за этого фигуристка не смогла провести тренировку в понедельник. Позднее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что случай с Загитовой не уникален и Всемирное антидопинговое агентство старается не брать пробы во время тренировок.

"Перед личным турниром ко мне приходили допинг-офицеры и сейчас один за мной. Но допинг берут у всех - к нам тут особое внимание. К итальянской паре тоже приходили. Хорошо, что его берут в больших количествах у всех, чтобы не к чему было придраться", - сказала Боброва.

Боброва и Соловьев заняли на Олимпийских играх пятое место.

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