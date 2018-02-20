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Тарасова: короткий танец Бобровой и Соловьеву нужно было менять еще в сентябре

Спорт
20 февраля, 8:22 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 20, февраля. /ТАСС

По мнению известного тренера, канадскому и французскому танцевальному дуэту, которые заняли первое и второе место на Играх-2018, можно отдать четыре золотые медали

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Тренер Татьяна Тарасова

Тренер Татьяна Тарасова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев не готовы были бороться с ведущими танцевальными дуэтами на Олимпиаде в Пхёнчхане. Такое мнение журналистам высказала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

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Боброва и Соловьев заняли на турнире пятое место, набрав 186,92 балла. Олимпийскими чемпионами стали канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, получив по сумме короткой и произвольной программ 206,07 балла, что является мировым рекордом. Серебро завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (205,28), установившие мировой рекорд в произвольном танце (123,35), бронзу - американцы Майя и Алекс Шибутани (192,59).

"Мне жаль наших ребят. Короткий танец у них неважный, его надо было менять еще в сентябре", - сказала Тарасова.

Она призналась, что восхищена выступлениями золотых и серебряных призеров. "Эти две пары небожители - нужно четыре золотые медали давать. Видно было, что Тесса каждым шагом отдает все на завоевание золота. Пападакис и Сизерон, не считая ее вчерашнего раздевания, тоже прекрасно выступили", - отметила Тарасова.

"Обе пары лучшие, здесь никто не проиграл, они с богом разговаривают. Спасибо им, это великое счастье", - добавила тренер.

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