Тренер: финским хоккеистам было непросто удержать победу над хозяевами ОИ, ведя 3:0

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. Хоккеистам сборной Финляндии было непросто удержать победу при счете 3:0 в матче с командой Южной Кореи за выход в четвертьфинал Олимпийских игр. Об этом журналистам сказал главный тренер сборной Финляндии по хоккею Лаури Марьямяки.

Во вторник финские хоккеисты одержали победу над хозяевами Олимпийских игр в матче за выход в четвертьфинал со счетом 5:2. Во втором периоде хозяева турнира при счете 0:3 забросили две шайбы подряд.

"Мы вели со счетом 3:0, и непросто удерживать это преимущество. После пропущенных нами голов нашим хоккеистам было не так просто закрепить успех. Но я удовлетворен третьим периодом, в котором мы сыграли довольно солидно, и эта победа очень важна для нас", - сказал Марьямяки.

"Хотел бы отдать дань уважения сборной Южной Кореи: насколько эта команда умеет кропотливо работать, насколько она последовательная, самоотверженная, дисциплинированная, с отличным вратарем Мэттом Далтоном", - добавил он.

В четвертьфинале финны сыграют 21 февраля с командой Канады, начало встречи в 15:10 мск.