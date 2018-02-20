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Тренер: финским хоккеистам было непросто удержать победу над хозяевами ОИ, ведя 3:0

Спорт
20 февраля, 18:39 UTC+3 ПХЁНЧХАН

Во вторник финские хоккеисты одержали победу над командой Южной Кореи в матче за выход в четвертьфинал со счетом 5:2

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. Хоккеистам сборной Финляндии было непросто удержать победу при счете 3:0 в матче с командой Южной Кореи за выход в четвертьфинал Олимпийских игр. Об этом журналистам сказал главный тренер сборной Финляндии по хоккею Лаури Марьямяки.

Во вторник финские хоккеисты одержали победу над хозяевами Олимпийских игр в матче за выход в четвертьфинал со счетом 5:2. Во втором периоде хозяева турнира при счете 0:3 забросили две шайбы подряд.

"Мы вели со счетом 3:0, и непросто удерживать это преимущество. После пропущенных нами голов нашим хоккеистам было не так просто закрепить успех. Но я удовлетворен третьим периодом, в котором мы сыграли довольно солидно, и эта победа очень важна для нас", - сказал Марьямяки.

"Хотел бы отдать дань уважения сборной Южной Кореи: насколько эта команда умеет кропотливо работать, насколько она последовательная, самоотверженная, дисциплинированная, с отличным вратарем Мэттом Далтоном", - добавил он.

В четвертьфинале финны сыграют 21 февраля с командой Канады, начало встречи в 15:10 мск.

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