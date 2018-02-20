Бывший футболист Гову считает, что сборная России является одним из фаворитов ЧМ-2018

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России по футболу на правах хозяина чемпионата мира 2018 года является одним из фаворитов турнира. Такое мнение ТАСС высказал бывший французский нападающий Сидней Гову.

"Я видел несколько игр сборной России, - рассказал собеседник ТАСС. - Предыдущие результаты не имеют значения, так как Россия у себя принимает чемпионат мира, всегда говорил, что та страна, которая принимает мундиаль, является фаворитом турнира, несмотря на рейтинги и другие показатели. Но по именам футболистов назвать не могу, тут вы меня извините. Помню Андрея Аршавина, Александра Кержакова, Валерия Карпина, но все они играли в европейских чемпионатах, а нынешнее поколение в Европе не выступает".

"В российском чемпионате было много футболистов из Франции - те же Матье Вальбуэна и Кристофер Самба (оба выступали за московское "Динамо" - прим. ТАСС). К сожалению, Российскую футбольную премьер-лигу не показывают во Франции, поэтому за чемпионатом не слежу", - добавил Гову.

По его мнению, у сборной Франции есть большие шансы стать победителем мирового первенства. "На предстоящем турнире сборная Франции имеет все шансы занять первое место. Состав команды укомплектован футболистами, играющими в ведущих клубах европейских чемпионатов - "Челси", "Арсенал", "Барселона", - отметил француз.

Сборная России сыграет в группе А против команд Саудовской Аравии (14 июня, стадион "Лужники"), Египта (19 июня, стадион "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара-Арена"). Французы в группе С встретятся с австралийцами (16 июня, "Казань-Арена"), перуанцами (21 июня, "Екатеринбург-Арена") и датчанами (26 июня, стадион "Лужники").

"Екатеринбург-Арена" - необычное архитектурное решение

Матчи чемпионата мира примут 12 стадионов в 11 городах. В скором времени разрешение на эксплуатацию должна получить "Екатеринбург-Арена". Чтобы принимать матчи чемпионата мира на ней были установлены временные трибуны, выходящие за территорию чаши стадиона, благодаря чему вместимость арены составляет 35 тысяч зрителей. После окончания турнира эти места будут разобраны, а арена будет вмещать 23 тысячи.

"Видел стадион в Екатеринбурге - необычное архитектурное решение. Такое ощущение, что трибуна расположена за пределами стадиона, никогда такого не видел. Посмотрим, насколько удобно будет болельщикам смотреть футбол с такого ракурса. "Лужники" - тоже хороший стадион, соответствующий мировым стандартам, на нем можно проводить матчи самого высокого уровня, учитывая большую вместительность стадиона", - подчеркнул Гову.

Сидней Гову почти всю карьеру футболиста провел во французском "Лионе" - с 1999 по 2010 год. За команду из Лиона нападающий сыграл более 300 матчей, семь раз становился чемпионом Франции и по разу - обладателем Кубка страны и Кубка французской лиги. В составе сборной Франции, за которую он выступал с 2002 по 2010 год, форвард сыграл 49 матчей и в 2006 году стал серебряным призером мирового первенства.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. "Екатеринбург-Арена" примет матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).