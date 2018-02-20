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СМИ: футболист "Атлетика" Адурис из-за травмы может пропустить матч со "Спартаком"

Спорт
20 февраля, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Во вторник 37-летний нападающий досрочно завершил тренировку в составе "Атлетика" спустя 15 минут после начала занятий

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Ариц Адурис, Андрей Ещенко и Лоренсо Мельгарехо (слева направо)

Ариц Адурис, Андрей Ещенко и Лоренсо Мельгарехо (слева направо)

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 20 февраля. Нападающий испанского "Атлетика" Ариц Адурис из-за травмы может пропустить ответный матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы против московского "Спартака". Об этом сообщает испанская газета Marca.

Во вторник 37-летний нападающий досрочно завершил тренировку в составе "Атлетика" спустя 15 минут после начала занятий. Игроку предстоит пройти медобследование. По информации Marca, у него есть шансы восстановиться к игре со "Спартаком".

Ответная встреча между "Атлетиком" и "Спартаком" пройдет в четверг в Испании на стадионе "Сан-Мамес", рассчитанном на 53 тыс. зрителей. Матч начнется в 23:05 мск.

Первая встреча между соперниками прошла 15 февраля в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Атлетика". Адурис забил в ворота красно-белых два мяча, возглавив список лучших бомбардиров турнира с 7 голами.

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