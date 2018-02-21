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"Челси" и "Барселона" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Спорт
21 февраля, 0:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Впервые ворота английского клуба поразил аргентинец Лионель Месси

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Н’Голо Канте и Лионель Месси

Н’Голо Канте и Лионель Месси

© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 21 февраля. Английский "Челси" и испанская "Барселона" сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

У английской команды гол забил Виллиан (62-я минута), в составе испанского клуба отличился Лионель Месси (75). Голевую передачу Виллиану отдал Эден Азар, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов он принял непосредственное участие в шести забитых мячах своей команды (три гола + три передачи). До забитого гола Виллиан дважды попал в штангу ворот "Барселоны".

Месси впервые в карьере забил гол в ворота "Челси", ранее "Барселона" с аргентинцем в составе восемь раз играла с английской командой. Этот гол стал для Месси 22-м в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, аргентинец является лучшим бомбардиром данной стадии турнира.

В стартовом составе "Челси" не оказалось ни одного англичанина. Команда впервые сыграла в плей-офф Лиги чемпионов без англичан в основном составе.

Ответная встреча пройдет 14 марта в Барселоне.

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