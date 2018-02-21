Российские керлингистки проиграли команде Южной Кореи на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки проиграли сборной Южной Кореи со счетом 2:11 в восьмом матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Ульяна Васильева. Российские керлингистки лишились шансов на выход в плей-офф олимпийского турнира по итогам матчей вторника.

В других встречах сессии шведки победили китаянок (8:4), швейцарки - датчанок (6:4), британки - канадок (6:5). Участие в полуфинале турнира гарантировали себе сборные Южной Кореи (первое место, семь побед), Швеции (второе место, шесть побед) и Великобритании (третье место, шесть побед). Обладатель четвертой путевки в плей-офф определится по итогам последнего тура. Команда Моисеевой занимает девятое место (две победы), свою заключительную игру на Олимпиаде она проведет позднее в среду против канадок, начало в 14:05 мск.

В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. По итогам однокругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал, матчи которого состоятся 23 февраля. Встреча за третье место запланирована на 24 февраля, финал - 25 февраля.

Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России.