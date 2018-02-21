Тренер: поражение от кореянок на ОИ не связано с настроем российских керлингисток

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Поражение российских керлингисток от сборной Южной Кореи в матче предварительного раунда Олимпиады не связано с настроем команды. Такое мнение журналистам высказал тренер россиянок Сергей Беланов.

В среду россиянки проиграли кореянкам со счетом 2:11 в предпоследнем матче предварительного раунда. Российские керлингистки лишились шансов на выход в плей-офф турнира еще днем ранее.

"Мы со всеми этими командами играли много раз - выигрывали и проигрывали. Здесь нет ничего необычного. У нас реальные проблемы в игре на третьем номере - основной игрок на этой позиции в не очень хорошем состоянии. Запасного выпустили, она тоже не справляется", - сказал Беланов.

"У скипа все время сложные броски из-за ошибок на предыдущих камнях. Не справляемся из-за этого. Здесь чисто игровые моменты, дело не в настрое", - заключил специалист.

В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. По итогам однокругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал, матчи которого состоятся 23 февраля. Встреча за третье место запланирована на 24 февраля, финал - 25 февраля.