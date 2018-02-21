Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.02:
$ 56.52
€ 69.89
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Васильева: российские керлингистки не показали максимум возможностей на ОИ

Спорт
21 февраля, 5:46 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 21, февраля. /ТАСС

В среду россиянки проиграли кореянкам со счетом 2:11 в восьмом матче предварительного раунда, потерпев шестое поражение

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ульяна Васильева

Ульяна Васильева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки не сумели реализовать свой потенциал на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Такое мнение журналистам высказала игрок команды Ульяна Васильева.

Смотрите также

Тренер: поражение от кореянок на ОИ не связано с настроем российских керлингисток

Российские керлингистки проиграли команде Южной Кореи на Олимпиаде

Российские керлингистки лишились шансов на выход в полуфинал ОИ

В среду россиянки проиграли кореянкам со счетом 2:11 в восьмом матче предварительного раунда, потерпев шестое поражение. Накануне российские керлингистки лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

"Результат не связан с тем, что команда потеряла шансы на выход в полуфинал. Думаю, что мы не разобрались со льдом. Надеюсь, что девчонки сейчас отойдут от проигрыша и с чистой головой выйдут на следующий матч", - сказала Васильева.

"Мы выступили не так, как хотелось бы. Не показали максимума, на который мы способны", - добавила спортсменка.

В заключительном матче соревнований россиянки позднее в среду встретятся с канадками (14:05 мск).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Загитова обновила мировой рекорд Медведевой в короткой программе на Олимпиаде
2
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде
5
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
6
Госдеп: США сорвали контракты России за счет новых санкций на сумму более $3 млрд
7
Роднина: фигуристам Тарасовой и Морозову для медали не хватило психологической подготовки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама