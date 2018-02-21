Васильева: российские керлингистки не показали максимум возможностей на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки не сумели реализовать свой потенциал на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Такое мнение журналистам высказала игрок команды Ульяна Васильева.

В среду россиянки проиграли кореянкам со счетом 2:11 в восьмом матче предварительного раунда, потерпев шестое поражение. Накануне российские керлингистки лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

"Результат не связан с тем, что команда потеряла шансы на выход в полуфинал. Думаю, что мы не разобрались со льдом. Надеюсь, что девчонки сейчас отойдут от проигрыша и с чистой головой выйдут на следующий матч", - сказала Васильева.

"Мы выступили не так, как хотелось бы. Не показали максимума, на который мы способны", - добавила спортсменка.

В заключительном матче соревнований россиянки позднее в среду встретятся с канадками (14:05 мск).