Итальянская горнолыжница София Годжа завоевала золото Олимпиады в скоростном спуске

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Итальянка София Годжа стала олимпийской чемпионкой по горнолыжному спорту в скоростном спуске на Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсменка показала результат 1 минута 39,22 секунды.

Второе место заняла Рагнхильд Мовинкель (1.39,31) из Норвегии, третье - американка Линдси Вонн (1.39,69). Представители команды олимпийских атлетов из России не были заявлены на данный вид программы.

Годжа завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2017 года в гигантском слаломе, также в ее активе две победы на этапах Кубка мира. Она стала первой итальянкой, завоевавшей золото Олимпиады в данной дисциплине. Годжа принесла сборной Италии третье золото на текущих Играх, всего в активе итальянской команды девять медалей (три золота, два серебра, четыре бронзы).

Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России. Олимпиада завершится 25 февраля.